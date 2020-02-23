AMD Ryzen 7 3800XT показал свои возможности в Ashes of the Singularity

За минувшую неделю инсайдеры не радовали пользователей свежими утечками относительно серии процессоров Ryzen 3000 XT. Однако до выхода остаётся всё меньше времени, потому новые данные появляются как грибы после дождя. Как ожидается, 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT будут представлены на будущей неделе.

Согласно последней утечке, средний процессор линейки Matisse Refresh под названием Ryzen 7 3800XT показал свою мощность во внутреннем бенчмарке Ashes of the Singularity. Этот чип работал в паке с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080, а также 32 ГБ оперативной памяти. Процессор располагает 8 ядрами и 16 потоками.

При разрешении FullHD этот процессор обеспечивал фреймрейт на среднем уровне 113,2 FPS. На базовом тесте показатель составил 135,9 FPS, средняя нагрузка показала 115,31 FPS, тогда как в «тяжёлой» части тестирования кадровая частота упала до 95,49 FPS.

Отметим, что в самих результатах не прописаны частотные параметры, однако ранние утечки указывали, что новинка работает в диапазоне от 4,2 до 4,7–4,8 ГГц. У актуальной версии Ryzen 7 3800X диапазон равен 3,9-4,5 ГГц.

Отметим, что вся линейка XT будет на 200-300 МГц быстрее, чем нынешние аналоги. В остальном это будут те же процессоры — никаких архитектурных изменений, помимо разгона, не запланировано.