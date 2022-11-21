Старшие версии iPhone 15 получат эксклюзивные функции

Прошло всего 2 месяца с момента выхода на рынок линейки iPhone 14, а в сети уже ходят слухи начнёт iPhone 15. Известный аналитик Минг-Чи Куо заявил еще в сентябре, что компания будет стимулировать интерес покупателей к более дорогим моделям. Так что стоит ожидать множество эксклюзивных функций для линейки Pro. На данный момент говорится о 5 нововведениях.

Первым станет новейший чипсет A17, который будет основан на 3-нм техпроцессе TSMC. Он появится в моделях Pro и Ultra (при условии, что именно так будет называться новая версия Pro Max).

Также топовые модели получат более быстрый USB Type-C с поддержкой USB 3.2. У младших моделей будет скорость на уровне USB 2.0.

Ещё одним нововведением станет больший объём оперативной памяти. iPhone 15 Pro приписывают сразу 8 ГБ ОЗУ.

Еще одна эксклюзивная функция Pro — сенсорные кнопки и два дополнительных вибромеханизма Taptic Engine, которые обеспечивают тактильную обратную связь при нажатии. В общем, как кнопка в iPhone 7, но только несколько штук.

Наконец iPhone 15 Pro Max/Ultra может получить перископный телеобъектив с поддержкой 10-кратного оптического увеличения.

Правда это или нет — узнаем ближе к релизу.