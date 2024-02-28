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Стало известно, какие iPhone обновятся до iOS 18: список устройств

Новая операционная система iOS 18 будет поддерживаться на тех же iPhone, что и iOS 17. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Аарон Перрис.

Список устройств, потенциально совместимых с iOS 18, включает в себя:

  • все модели iPhone 15
  • все модели iPhone 14
  • все модели iPhone 13
  • все модели iPhone 12
  • все модели iPhone 11
  • iPhone XS и XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone SE второго и третьего поколений

Что касается iPadOS 18, поддержка распространится на:

  • все модели iPad Pro, выпущенные начиная с 2018 года
  • все модели iPad Air, выпущенные начиная с 2019 года
  • все модели iPad mini, выпущенные начиная с 2019 года
  • все базовые модели iPad, выпущенные начиная с 2020 года

Ожидается, что официальный анонс iOS 18 и iPadOS 18 пройдет на ежегодной конференции для разработчиков WWDC, которая традиционно проводится Apple в июне, а выпуск обновлений запланирован на сентябрь.

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Источник:
MacRumors
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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