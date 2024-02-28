Стало известно, какие iPhone обновятся до iOS 18: список устройств

Новая операционная система iOS 18 будет поддерживаться на тех же iPhone, что и iOS 17. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Аарон Перрис.

Список устройств, потенциально совместимых с iOS 18, включает в себя:

все модели iPhone 15

все модели iPhone 14

все модели iPhone 13

все модели iPhone 12

все модели iPhone 11

iPhone XS и XS Max

iPhone XR

iPhone SE второго и третьего поколений

Что касается iPadOS 18, поддержка распространится на:

все модели iPad Pro, выпущенные начиная с 2018 года

все модели iPad Air, выпущенные начиная с 2019 года

все модели iPad mini, выпущенные начиная с 2019 года

все базовые модели iPad, выпущенные начиная с 2020 года

Ожидается, что официальный анонс iOS 18 и iPadOS 18 пройдет на ежегодной конференции для разработчиков WWDC, которая традиционно проводится Apple в июне, а выпуск обновлений запланирован на сентябрь.