Стало известно, какие iPhone обновятся до iOS 18: список устройств

Новая операционная система iOS 18 будет поддерживаться на тех же iPhone, что и iOS 17. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Аарон Перрис.
Список устройств, потенциально совместимых с iOS 18, включает в себя:
- все модели iPhone 15
- все модели iPhone 14
- все модели iPhone 13
- все модели iPhone 12
- все модели iPhone 11
- iPhone XS и XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE второго и третьего поколений
Что касается iPadOS 18, поддержка распространится на:
- все модели iPad Pro, выпущенные начиная с 2018 года
- все модели iPad Air, выпущенные начиная с 2019 года
- все модели iPad mini, выпущенные начиная с 2019 года
- все базовые модели iPad, выпущенные начиная с 2020 года
Ожидается, что официальный анонс iOS 18 и iPadOS 18 пройдет на ежегодной конференции для разработчиков WWDC, которая традиционно проводится Apple в июне, а выпуск обновлений запланирован на сентябрь.