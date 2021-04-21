Стали известны некоторые подробности смартфона Oppo K9

О смартфоне Oppo K9 до настоящего момента было известно немного. На днях же поступили новые утечки с ресурса Weibo, раскрывающие некоторые интересные нюансы девайса. Так, на изображении мы видим тройную камеру с основным модулем на 64 МП. В комплект поставки также входит и зарядное устройство, мощностью 65 Вт.

На задней панели виднеется надпись: “09-K Super Performance”. Что хотели этим сказать создатели — непонятно, ведь даже сейчас доподлинно неизвестно, какой чипсет будет во главе смартфона. На данный момент есть два варианта: Snapdragon 870 или Dimensity 1100.

Также не многие смогут объяснить надпись на китайском на рендере. Но если все тщательно проанализировать, то все куда более просто: всего за 5 минут зарядки, смартфон может проработать 2 часа с активированной темной темой. Есть вероятность, что Oppo K9 будет презентован 6 мая вместе с новыми наушниками.