Стала известна стоимость беспроводных наушников Nothing Ear (2)

Инсайдер SnoopyTech назвал стоимость нового поколения наушников Nothing Ear (2). Их продажи стартуют с 28 марта за €159.

Дизайн Nothing Ear (2) практически не изменился.

Известно, что устройство получит функцию подключения к двум устройствам, 11,6-мм драйверы и поддержку кодека LHDC 5.0, за счет которого улучшится качество звука. Время автономной работы составит до 6 часов на одном заряде и до 36 часов с подзарядкой в кейсе.

Сам зарядный кейс сделали из более прочного материала, также есть защита по стандарту IP54.