PUBG Lite закроют в конце апреля

Версия игры PUBG Lite для слабых систем будет закрыта, об этом сообщили разработчики Krafton. Причины закрытия остаются неизвестными, но разработчики отметили, что решение было трудным и сопровождалось долгими спорами.

Мы неимоверно признательны верной армии поклонников за любовь и поддержку PUBG LITE. Надеемся, в трудные дни пандемии COVID-19 наша PUBG LITE помогла игрокам не скучать на самоизоляции.



К сожалению, после долгих споров нам пришлось принять трудное решение и прекратить поддержку проекта. Наше путешествие подходит к концу. С прискорбием сообщаем, что поддержка PUBG LITE завершится 29 апреля 2021 года (по UTC). Говорится в сообщении разработчиков

Официальный сайт PUBG Lite уже не работает, как и загрузка игры. Техподдержка игроков будет работать до 29 мая, а заработанные L-COIN можно потратить до завершения работы серверов.

PUBG Lite стала доступна в России в октябре 2019 года.