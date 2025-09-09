Представлен iPhone Air — самый тонкий iPhone в истории

Во вторник, 9 сентября, состоялась презентация Apple, на которой компания представила совершенно новую модель в своей линейке — iPhone Air. Этот ультратонкий смартфон стал главным сюрпризом мероприятия, и, как и ожидалось, получил отдельное название, не входящее в серию iPhone 17.

Он получил 6,5-дюймовый Super Retita XDR дисплей с частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Заднюю панель и дисплей защищает стекло Ceramic Shield 2.

Основной особенностью новинки стал невероятно тонкий корпус в 5,6 мм. Рама смартфона выполнена из титана.

Apple оснастила новинку чипом A19 Pro. По словам компании, это самый быстрый CPU на рынке. Кроме того, в iPhone Air установили модем C1X, который в два раза быстрее C1 в iPhone 16e.

Что касается камер, то здесь Apple пошла на компромисс. Смартфон получил одну 48-мегапиксельную основную камеру. Новинка будет доступна в четырех цветах: черном, белом, синем и титановом.

Во всем мире iPhone Air будет доступен только с eSIM. Модификаций iPhone Air с лотком SIM не будет.

Слабым местом iPhone Air может стать автономность. Однако Apple обещают автономность на целый день. При этом Apple представила новый MagSafe Battery Pack, а также чехлы толщиной всего 1 мм.

Новость дополняется