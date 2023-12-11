Среднебюджетный HONOR 90 GT показали на официальном рендере

Сегодня смартфон HONOR 90 GT случайно попал в список для предварительного заказа на китайском сайте, благодаря чему удалось сохранить официальное изображение с новым среднебюджетным устройством.

Согласно официальному рендеру, устройство будет иметь дизайн с плоской рамкой, а в блок камер встроят два датчика и LED-вспышку. Смартфон получит плоский дисплей, однако тип панели по-прежнему неизвестен, вероятно, это OLED-экран.

Что касается технических характеристик, то HONOR 90 GT, по слухам, оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, до 24 ГБ оперативной памяти и быстрой зарядкой 100 Вт. Согласно утечкам, основная камера телефона поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS).

Ожидается, что устройство представят в Китае в ближайшие недели.

Напомним, не так давно на полках магазинов появился среднебюджетный смартфон HONOR 90 Lite, с нашим обзором на который вы можете ознакомиться по ссылке.