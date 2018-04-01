Появилось сравнение PS5 и Xbox Series X

Некий пользователь 4channel, который представился тестировщиком игр из сторонней студии видеоигр, раскрыл характеристики будущих PlayStation 5 и Xbox Series X. Предупреждаем, что в достоверности этих данных мы не уверены. Советуем просмотреть их, но отнестись как к слухам.

Вот характеристики, опубликованные инсайдером для PlayStation 5 и Xbox Series X:

Процессор — AMD Zen 2, частота 3,6 ГГц; AMD Zen 2, частота 3,7 ГГц

Графика — 12,6 TFLOPS (RDNA 1.5); 11,8 TFLOPS (RDNA 1.5)

Оперативная память — 18 ГБ GDDR6 + 4 GB DDR4; 16 ГБ GDDR6 + 4 ГБ DDR4

Накопитель — 500 ГБ SSD, 5,5 ГБ/с; 1 ТБ SSD, 3,8 ГБ/с

Пропускная способность — 576 ГБ/с; 596 ГБ/с