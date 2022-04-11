Spotify перестал работать в России

Сегодня Spotify полностью приостановил работу в России. На сайте появилось сообщение об этом.

Доступ к сервису пользователям из РФ недоступен. Однако, всегда есть однако.

В разделе дополнительной информации Spotify предлагает способы реактивировать аккаунт. Там говорится о ситуациях «если я не в России или уеду из России», но к списку также можно добавить «если я включу VPN».

Чтобы вернуть свой аккаунт на Spotify нужно:

Включить VPN

Зайти на страницу своего аккаунта

Нажать «Редактировать профиль»

Выбрать другую страну из списка

Сохранить профиль

Работать сервис тоже будет только через VPN. Приятного прослушивания!

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