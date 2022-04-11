Spotify перестал работать в России

Сегодня Spotify полностью приостановил работу в России. На сайте появилось сообщение об этом.
Доступ к сервису пользователям из РФ недоступен. Однако, всегда есть однако.
В разделе дополнительной информации Spotify предлагает способы реактивировать аккаунт. Там говорится о ситуациях «если я не в России или уеду из России», но к списку также можно добавить «если я включу VPN».
Чтобы вернуть свой аккаунт на Spotify нужно:
- Включить VPN
- Зайти на страницу своего аккаунта
- Нажать «Редактировать профиль»
- Выбрать другую страну из списка
- Сохранить профиль
Работать сервис тоже будет только через VPN. Приятного прослушивания!
Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!
1 комментарий