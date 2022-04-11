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Новости

Spotify перестал работать в России

Сегодня Spotify полностью приостановил работу в России. На сайте появилось сообщение об этом.

Доступ к сервису пользователям из РФ недоступен. Однако, всегда есть однако.

В разделе дополнительной информации Spotify предлагает способы реактивировать аккаунт. Там говорится о ситуациях «если я не в России или уеду из России», но к списку также можно добавить «если я включу VPN».

Чтобы вернуть свой аккаунт на Spotify нужно:

  • Включить VPN
  • Зайти на страницу своего аккаунта
  • Нажать «Редактировать профиль»
  • Выбрать другую страну из списка
  • Сохранить профиль

Работать сервис тоже будет только через VPN. Приятного прослушивания!

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Источник:
The GEEK

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