Список смартфонов Samsung, которые обновятся до Android 10
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Новости

Список смартфонов Samsung, которые обновятся до Android 10

Несколько графиков обновлений смартфонов от Samsung появлялись в интернете еще в конце прошлого года. Но судить об их подлинности было очень сложно, да и не совсем ясно было, каких рынков они касаются. Производитель не обращал внимания на такие графики, и даже начал опережать некоторые из них.

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Уже на сегодня Android 10 получили актуальные флагманы Samsung, а также пара бюджетников в виде Galaxy M20 и M30. И буквально на днях появился еще один график обновлений, который более-менее похож на истинный. Из этого списка можно видеть, что следующим обновится модель Galaxy S9. Ориентировочное время получения апдейта – февраль.

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Основная же часть устройств южнокорейского бренда получит обновление весной: апрель или май. Самое главное отличие этого графика от более ранних – обновления для устройств выходят раньше. Ожидается, что все девайсы компании будут обновлены к лету. А вот отсутствие в этом списке модели Galaxy S8 вызывает недоумение, ведь раньше была информация, что девайс получит  Android 10.

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