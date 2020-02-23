Список смартфонов Huawei, которые обновятся до Android 10

Huawei опубликовала список смартфонов, которые получат последнюю версию Android. Несмотря на ограничения со стороны Google, компания может обновлять ранее вышедшие устройства.

Ниже список устройств, которые уже могут обновиться до глобальной оболочки EMUI 10 на Android 10.

Обновиться могут уже сейчас:

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Mate 20

Mate 20 Pro

Mate 20 RS Porsche Design

Mate 20 X 4G

Mate 20 X 5G

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P smart Pro

Huawei P30 lite (128 ГБ)

Huawei P smart 2019.

Huawei Mate 20 lite

Huawei P smart Z.

Конец мая 2020 года:

Huawei P30 lite (256 ГБ)

Huawei P30 lite New Edition

Середина июня 2020 года:

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

EMUI 10 основана на Android 10, обладает новыми функциями и изменениями в дизайне пользовательского интерфейса.