Список смартфонов Huawei, которые обновятся до Android 10

Huawei опубликовала список смартфонов, которые получат последнюю версию Android. Несмотря на ограничения со стороны Google, компания может обновлять ранее вышедшие устройства.
Ниже список устройств, которые уже могут обновиться до глобальной оболочки EMUI 10 на Android 10.
Обновиться могут уже сейчас:
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Mate 20
- Mate 20 Pro
- Mate 20 RS Porsche Design
- Mate 20 X 4G
- Mate 20 X 5G
- Huawei P Smart+ 2019
- Huawei P smart Pro
- Huawei P30 lite (128 ГБ)
- Huawei P smart 2019.
- Huawei Mate 20 lite
- Huawei P smart Z.
Конец мая 2020 года:
- Huawei P30 lite (256 ГБ)
- Huawei P30 lite New Edition
Середина июня 2020 года:
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Porsche Design
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
EMUI 10 основана на Android 10, обладает новыми функциями и изменениями в дизайне пользовательского интерфейса.
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