Marvel и DC выпустят комикс-кроссовер о Человеке-пауке и Супермене

Весной 2026 года Marvel и DC выпустят новый комикс-кроссовер, главными героями которого станут Человек-паук и Супермен. Проект приурочен к 50-летию легендарного выпуска 1976 года «Superman vs. The Amazing Spider-Man #1».

Каждое издательство выпустит по одному выпуску. DC представит «Superman/Spider-Man #1» в марте 2026 года, а Marvel — «Spider-Man/Superman #1» в апреле. Авторы и творческие команды пока держатся в секрете.

Напомним, что в этом году студии впервые за более чем 20 лет объединили усилия. В сентябре вышел кроссовер «Deadpool/Batman #1» от Marvel, а в ноябре ожидается «Batman/Deadpool #1» от DC.

Последний совместный проект Marvel и DC до этого состоялся в далеком 2003 году — «JLA/Avengers». Теперь же культовые издательства возвращаются с масштабным событием, которое станет настоящим подарком для фанатов комиксов.