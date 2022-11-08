Создан VR-шлем, который убьет пользователя в реальном мире, если тот погибнет в игре

Изобретатель, предприниматель и сооснователь компании Oculus Палмер Лаки сообщил, что создал VR-шлем, который максимально повысит уровень реализма в играх. Он убьёт пользователя по-настоящему, если тот «погибнет» в игре.

На эту идею Лаки вдохновила серия ранобэ Sword Art Online, в которой рассказывается о VR-игре с полным погружением. Там это достигается за счёт особого шлема, который имитирует все ощущения. Однако из-за этого геймеры оказались в плену и не могут выйти, пока кто-то не пройдёт игру полностью. В мире Sword Art Online пользователь гибнет на самом деле, если его «убивают» в игре или кто-то пытается снять шлем принудительно. Для этих целей устройство использует микроволновое излучение.

Шлем из Sword Art Online

Версия Лаки выглядит не столь технологично, но куда более брутально. В шлем вмонтированы три заряда взрывчатки, а в качестве «спускового крючка» используется фотодатчик, который реагирует на красное свечение экрана при «смерти» персонажа и подрывает заряды. Разработчик утверждает, что это неминуемо приведёт к гибели пользователя.

Примечательно, что в Sword Art Online события начались как раз 6 ноября 2022 года, в этот день Лаки и представил свой «шлем смерти». При этом он не тестировал систему на себе или на ком-то ещё, это, к счастью, лишь художественный проект, а не полноценное устройство.