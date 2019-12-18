Сотрудники Foxconn три года продавали iPhone из бракованных деталей

Apple начала расследование массового мошенничества, в котором принимали участие сотрудники завода Foxconn. Тиму Куку пришло на почту письмо, в котором описана схема действий нечестных сотрудников.

Несколько менеджеров Foxconn при производстве не утилизировали бракованные детали и айфоны. Они продавали весь брак тайваньским бизнесменам, а те собирали из них новые iPhone. Естественно, “тайваньский пересобр” шел в продажу под видом новых iPhone, якобы китайской сборки. С помощью такого плана, за три года мошенникам удалось заработать около $43 млн.

Представители Foxconn пока не давали комментариев на этот счет. Зато высказался бывший директор завода Терри Го. Он заявил, что такие неприятные истории иногда случатся во многих крупных компаниях, где работают миллионы сотрудников.