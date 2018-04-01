Составлен рейтинг самых быстрых Android-смартфонов
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Новости

Составлен рейтинг самых быстрых Android-смартфонов

Разработчики AnTuTu сравнили в скорости работы Android-смартфоны. Всего получилось два рейтинга — устройства среднего и премиального ценового сегмента.

Первую тройку лидеров среди «среднячков» заняли относительно новые устройства: Oppo Reno 3, Vivo X30 Pro 5G и Redmi K30 5G.

AnTuTu

Список быстрых премиальных смартфонов заполонил бренд Vivo. Смартфоны этой компании крайне популярны в Китае.

AnTuTu

Здесь первенство одержал — геймерский Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition. Второе и третье места заняли Vivo iQOO Pro 5G и Vivo Nex 3 5G.

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