Sony обновила флагманский смартфон Xperia 1

Sony представила свой новый фотофлагман — Xperia 1 V. Главной инновацией стала новая 52-Мп камера Exmor T, которая способна улавливать больше света, чем когда-либо. Она заменит 12-Мп сенсор основной камеры. Вторым новшеством стал чипсет Snapdragon 8 Gen 2.

Остальные характеристики Xperia 1 V остались практически неизменными по сравнению с предшественником: 6,5-дюймовый 4K-экран, батарея на 5000 мАч, скоростной порт USB 3.2 Type-C и водостойкий корпус. Также в комплекте сохранены 3,5-мм аудиоразъем и лоток для карт microSD до 1 ТБ.

Для более кинематографичной картинки был добавлен новый цветовой профиль S-Cinetone, а ролики можно писать в формате 4K HDR с частотой 120 fps. Выбор пользователей предложат три расцветки: белую, чёрную и тёмно-зелёную.

Продажи Sony Xperia 1 V начнутся в июне. Стоимость стартовой конфигурации 12/256 ГБ составит 1399 евро (120 340 рублей), а стоимость старшей модификации 12/512 ГБ пока не объявлена. В комплекте не будет зарядника, так как компания учитывает соображения экологии.