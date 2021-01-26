Sony выпустила смартфон Xperia Pro за $2500

Компания Sony представила новый смартфон Xperia Pro, созданный для профессионалов. Новинка примечательна в первую очередь ценой — 2500 долларов. Причём пока что решение доступно только в США.

Суть в том, что Sony Xperia Pro — это флагман. Он получил процессор Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ постоянной, ОС Android 10 и поддержку 5G в диапазонах sub6 и mmWave.

Но самое интересное в нём — это дисплей. Там используется 6,5-дюймовая OLED-панель формата 21: 9 с разрешением 4K и поддержкой HDR. Помимо обычной функциональности, там есть специальный режим «Creator Mode», который можно использовать с портом HDMI, встроенным в боковую часть устройства. Это позволяет использовать его в качестве внешнего монитора для камер Sony Alpha.

Таким образом, на Sony Xperia Pro можно транслировать видео с камеры в режиме реального времени и с высоким качеством.

Собственная основная камера получила три сенсора по 12 МП, также есть 8-мегапиксельная селфи-камера. Помимо этого, отметим порт USB-C для зарядки аккумулятора ёмкостью 4000 мАч.

О появлении новинки в других странах не сообщается.