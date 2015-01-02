Sony выходит на рынок дронов с Airpeak для профессиональной съёмки

Компания Sony привезла на CES 2021 компактный дрон для профессиональной фото- и видеосъёмки Airpeak. Новинка умеет работаться с камерами серии Alpha и имеет технологии искусственного интеллекта.

Японская корпорация мало рассказала о новинке, но отметила, что там планируют использовать дрон для съёмки городских пейзажей. Технические подробности беспилотника не сообщаются, но, скорее всего, он получит мощный аккумулятор, систему навигации и так далее.

По сути, новый дрон будет альтернативой беспилотников DJI, которые также имеют крепления для камер Sony Alpha.

Дата выхода и цена не уточняются.