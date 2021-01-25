Sony удаляет Black Ops Cold War у тех, кто купил её за 5 евро

17 декабря, в магазине PS Store произошел «сбой», который позволил игрокам купить обновленную версию Black Ops Cold War за 4,99 евро вместо 74,99 евро. Однако, Sony приняла решение об удалении игры из библиотеки пользователей, которые успели воспользоваться “акцией”.

Свои действия они аргументировали тем, что Call of Duty продавалась за 5 евро из-за сбоя, а приобрести её можно только за полную стоимость. Поэтому игру начали удалять у пользователей, а деньги возвращать обратно. Что по мнению многих достаточно некорректно, ведь по какой цене было предложение по такому купили.

Игрокам на PlayStation 5 повезло больше, они могут организовать запуск игры в автономном режиме.