Sony сняла Ghost of Tsushima: Director’s Cut с продажи в 180 странах

Sony сняла с продажи Ghost of Tsushima: Director’s Cut на платформе Steam в 180 странах. Ограничение коснулось всех регионов, где невозможно создать аккаунт в PlayStation Network (PSN).

Несколько дней назад онлайн-магазин Green Man Gaming объявил о снятии с продажи Ghost of Tsushima в странах, где недоступно создание PSN-аккаунтов. Сначала предполагалось, что это решение Sony, однако магазин позже признал, что произошла ошибка в описании. Теперь стало известно, что самурайский экшен действительно исчезнет из продажи в указанных странах.

Представители Sony и разработчики из Sucker Punch Productions пока не комментировали решение. Ранее по аналогичной причине уже были прекращены продажи PC-версии игры Helldivers 2 в тех же регионах.