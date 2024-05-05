Радикальное решение Sony: Helldivers 2 пропала из продажи в 170 странах

Под конец текущей недели неожиданно изменилась политика Helldivers 2 — мультиплеерного космического экшена от разработчиков из Arrowhead Game Studios и издателя Sony. Последний ввел обязательную регистрацию игровых аккаунтов через PlayStation Network, в ответ на что пользователи устроили бойкот и забросали игру отрицательными отзывами. На данный момент их количество в Steam перевалило за 117 тысяч — поздравим магазин с новым необычным рекордом.

После этого некоторые разработчики Helldivers 2 прокомментировали ситуацию и высказали свое несогласие с политикой издателя. Сама же Sony играет в молчанку и, судя по всему, ищет решение проблемы. Только вот оно не всегда удачное.

Так, 5 мая, экшен сняли с продажи во всех странах, где нельзя зарегистрировать аккаунт PlayStation Network. То есть, в примерно 170 из 195. Будем надеяться, что это не итог конфликта.