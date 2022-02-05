Sony рассказала подробности о PS VR 2

На официальном сайте PlayStation появилась страница, посвящённая шлему PlayStation VR 2. И там есть некоторые характеристики модели. Сообщается, что новинка получила два OLED-дисплея с разрешением 2000 х 2040 пикселей на глаз. Экраны поддерживают расширенный динамический диапазон и частоту до 120 кадров в секунду

В шлеме есть датчик, который отслеживает направление взгляда, а положение шлема отслеживается по четырём камерам. Они следят за движениями пользователя и контроллеров PlayStation VR2 Sense. Сами контроллеры поддерживают тактильную отдачу и технологию распознавания касания пальцев. Есть и адаптивные триггеры, как на геймпаде DualSense.

Дата начала продаж и цена не сообщаются.

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