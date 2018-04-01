Sony представила официальный логотип PlayStation 5
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Новости

Sony представила официальный логотип PlayStation 5

На приходящей выставке CES 2020, компания Sony продемонстрировала официальный логотип PlayStation 5.

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  • Bez Nazvaniya

Ожидания игроков не подтвердились. Компания решила оставить втайне внешний вид будущей консоли и показала только логотип PS5.

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Также были упомянуты особенности консоли: 3D-звук, быстрый SSD, аппаратный рейтрейсинг, курки геймпада с обратной отдачей и UHD Blu-ray.

Bez Nazvaniya 1

Основной акцент на мероприятии был сделан на данные о продажах PS4 и обновленную статистику.

Выход PlayStation 5 ожидается в конце этого года.

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