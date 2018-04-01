Sony представила «лепестки» для геймпада DualShock 4

Компания Sony представила новый аксессуар в виде дополнительных кнопок «лепестков» для геймпада DualShock 4.
Аксессуар позволяет расширить функционал джойстика для игр. Отличная возможность назначить дополнительные команды для различных действий.
Настройка двух «лепестков» происходит через встроенный OLED-дисплей. Через него можно изменить игровой профиль и сохранить его в трех вариациях. Переключения между ними происходит по нажатию на встроенный экран.
Дополнительное крепление обойдётся в 2 тысячи рублей. В продаже «Back Button Attachment» появится в Европе с 14 февраля 2020 года.
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