Sony представила «лепестки» для геймпада DualShock 4

Компания Sony представила новый аксессуар в виде дополнительных кнопок «лепестков» для геймпада DualShock 4.

Аксессуар позволяет расширить функционал джойстика для игр. Отличная возможность назначить дополнительные команды для различных действий.

Настройка двух «лепестков» происходит через встроенный OLED-дисплей. Через него можно изменить игровой профиль и сохранить его в трех вариациях. Переключения между ними происходит по нажатию на встроенный экран.

Дополнительное крепление обойдётся в 2 тысячи рублей. В продаже «Back Button Attachment» появится в Европе с 14 февраля 2020 года.