Шлем PS VR 2 может получить 4K-экран и вибромотор

Ресурс UploadVR со ссылкой на собственные источники опубликовал возможные характеристики гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR 2. По его данным, новинка будет существенно мощнее нынешней версии.

Так, заявлено наличие экрана с разрешением 4000 x 2040 пикселей (2000 x 2040 точек на каждый глаз). Это меньше, чем у HP Reverb G2 (2160 x 2160), но больше, чем у Oculus Quest 2 (1832 x 1920).

Новинка получит встроенные камеры для отслеживания контроллеров, а также сможет следить за направлением взгляда. Эта технология позволит сократить нагрузку на систему, чтобы рендерить видео с максимальным качество лишь там, куда смотрит пользователь.

Гарнитура также получит кабель для подключения и встроенный вибромеханизм по аналогии с геймпадом. Последнее должно улучшить эффект погружения. Дата выхода новинки не уточняется.

The GEEK в Instagram