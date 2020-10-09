Sony показала интерфейс PlayStation 5

Sony наконец-то показала интерфейс PlayStation 5. Весь интерфейс рендерится в разрешении 4K HDR. Для сравнения, весь графический интерфейс PS4 постоянно переключался в режим SDR, который вызывал мерцание экрана телевизоры.

Новый интерфейс позволяет максимально быстро переключаться между играми, а приложения PlayStation Store напрямую встроены в систему. Также появились карточки под названием Activities. Они позволяют быстро переходить в игру из системы, если первая была свернута.







Кроме того, добавили полезные опции для стрима. Во время эфира можно скрыть от зрителя значимые момент и таким образом избавиться от спойлера.

В Sony заявляют, что новый интерфейс разрабатывался несколько лет международной командой из Лондона, США и Токио.

Более подробно ознакомиться с изменения можно в официальном видео: