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Новости

Sony показала интерфейс PlayStation 5

Sony наконец-то показала интерфейс PlayStation 5. Весь интерфейс рендерится в разрешении 4K HDR. Для сравнения, весь графический интерфейс PS4 постоянно переключался в режим SDR, который вызывал мерцание экрана телевизоры.

Новый интерфейс позволяет максимально быстро переключаться между играми, а приложения PlayStation Store напрямую встроены в систему. Также появились карточки под названием Activities. Они позволяют быстро переходить в игру из системы, если первая была свернута.

  • Ps5 Ui 2
  • Ps5 Ui 1
  • Ps5 Ui

Кроме того, добавили полезные опции для стрима. Во время эфира можно скрыть от зрителя значимые момент и таким образом избавиться от спойлера.

В Sony заявляют, что новый интерфейс разрабатывался несколько лет международной командой из Лондона, США и Токио.

Более подробно ознакомиться с изменения можно в официальном видео:

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Источник:
The GEEK
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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