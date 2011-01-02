Sony открыла программу по замене аккумуляторов для смартфонов Xperia

Компания Sony решила поддерживать актуальность и выстраивать лояльность к своим пользователям. Сегодня Sony объявила об открытии программы по замене аккумулятором для смартфонов серии Xperia. Такой ход позволит пользователям дольше пользоваться своими устройствами, а также получать актуальные обновления.

Программа замена развернётся во многих регионах, но список стран будет озвучен позже. Стоимость замены батареи составит около 34 долларов (около 2 700 рублей).

Владельцы следующих смартфонов смогут принять участие в программе:

Sony Xperia XZ

Sony Xperia XZs

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ3

Кроме того, обладатели аппаратов получат в подарок фирменный зарядный кабель USB-C и скидку в размере 10% на любой сервисный ремонт.

Последний флагманский смартфон Xperia 1 II должен получить три номерных обновления Android.