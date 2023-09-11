Sony открыла приют для робособак Aibo

Sony представила уникальную программу для своих робособак Aibo (ERS-1000). Теперь владельцы этих умных устройств могут передать их в специальные приюты, если решат избавиться от железного питомца, но не хотят его утилизировать.

В этих приютах компания Sony будет проверять, обслуживать и ремонтировать робособак перед тем, как передать их медицинским учреждениям, домам престарелых и другим заведениям, где могут пригодиться такие роботы.

Некоторые из прибывших на «передержку» устройств, в зависимости от их состояния, могут использоваться в качестве запчастей для других экземпляров Aibo.

Aibo, выпущенный в 2017 году, был разработан не только для развлечений, но и как компаньон, способный реагировать на голос и прикосновения, распознавать членов семьи благодаря носовой камере. Он обучается, со временем «взрослеет», подобно настоящим домашним питомцам, и может выполнять различные трюки.

Благодаря своей способности реагировать на человеческие эмоции и распознавать лица, Aibo становится отличным инструментом эмоциональной поддержки. Его использование особенно ценно в местах, где настоящие животные не допускаются.

Таким образом, данная инициатива Sony не только предоставляет «вторую жизнь» робособакам, но и помогает снизить объем электронных отходов. О том, что из себя представляет Aibo, смотрите в видео от The Verge: