Sony опровергла слухи о высокой цене PlayStation 5
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Новости

Sony опровергла слухи о высокой цене PlayStation 5

О юбилейной Sony PlayStation 5 появляется все больше подробностей и инсайдов. Вчера опубликовали детальные рендеры консоли, сегодня стало известно про ее цену.

Ранее ресурс GamersGate пустил слух, что PS5 с твердотельным накопительным объемом 1 Тб обойдется пользователю в $637. Топовая версия с 4 Тб будет стоит около $1000.

Ps 5

Представители Sony опровергли эту информацию. Но никаких намеков и подсказок про стоимость новинки все равно не дали. Остается надежда, что новая Sony PlayStation 5 будет стоит на уровне $500.

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