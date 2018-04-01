Появились детальные изображения PlayStation 5 и DualShock 5
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Новости

Появились детальные изображения PlayStation 5 и DualShock 5

Графический дизайнер Джузеппе Спинелли (Giuseppe Spinelli) под ником Snoreyn, воссоздал реалистичные изображения девкита PlayStation 5 и джойстика DualShock 5. За основу были взяты ранее опубликованные чертежи ресурса Letsgodigital.

  • Sony Ps5 1
  • Sony Ps5

Если внешний видом PS5 для разработчиков уже мало кого удивишь, то внимания удостоен детализированный геймпад DualShock 5.

  • Dualshock 5 Sony Game Controller 01
  • Dualshock 5 Sony Game Controller

В середине корпуса находится сенсорная панель, фирменная кнопка PS и стики. Вверху размещается разъём USB-C, но возможно, Sony применит технологию беспроводной зарядки.

Вчера Sony анонсировала новый аксессуар для DualShock 4, который добавляет две кнопки.

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