Появились детальные изображения PlayStation 5 и DualShock 5

Графический дизайнер Джузеппе Спинелли (Giuseppe Spinelli) под ником Snoreyn, воссоздал реалистичные изображения девкита PlayStation 5 и джойстика DualShock 5. За основу были взяты ранее опубликованные чертежи ресурса Letsgodigital.

Если внешний видом PS5 для разработчиков уже мало кого удивишь, то внимания удостоен детализированный геймпад DualShock 5.

В середине корпуса находится сенсорная панель, фирменная кнопка PS и стики. Вверху размещается разъём USB-C, но возможно, Sony применит технологию беспроводной зарядки.

Вчера Sony анонсировала новый аксессуар для DualShock 4, который добавляет две кнопки.