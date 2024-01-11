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Sony готовит новую версию DualSense V2 для PlayStation 5

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 10:00

11 января на сайте канадского Best Buy появилась страница нового контроллера для PlayStation 5 — DualSense V2. Судя по описанию, новая версия обещает 12 часов автономной работы от полного заряда.

Несмотря на отсутствие видимых изменений в дизайне по сравнению с оригинальной версией DualSense, основное внимание привлекает продление времени автономной работы. В комплекте с контроллером также предоставляется зарядная станция.

На момент написания заметки, новую версию DualSense купить невозможно. Появится ли геймпад на глобальном рынке — пока неизвестно.

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Источник:
The GEEK, Best Buy
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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