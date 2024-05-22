Sony готовит мобильную игровую платформу PlayStation

Sony, вероятно, работает над созданием мобильной игровой платформы PlayStation, что подтверждается новой вакансией в компании.

Открытая позиция в PlayStation Studios Mobile предполагает поиск опытного инженера-программиста для разработки платформы PlayStation для создания, публикации и управления мобильными free-to-play играми.

Сотрудник будет руководить разработкой и внедрением платформы, сотрудничать с внутренними командами для интеграции мобильных игр с сервисами PlayStation, а также следить за соответствием всех мобильных игр стандартам качества PlayStation.

Пока непонятно, как именно будет выглядеть данная мобильная игровая платформа PlayStation. Однако ясно, что это будет что-то большее, чем просто магазин собственных мобильных игр Sony.