Смартфоны Xiaomi могут получить топовые камеры

Вице-президент Xiaomi Чанг Ченг в социальной сети Weibo устроил опрос по выбору партнёра для мобильных камер. Выбор стоял между Canon, Nikon и Hasselblad. По итогам победила шведская компания Hasselblad.

Видимо Xiaomi не хочет отставать от конкурентов. Достаточно вспомнить давнее сотрудничество Nokia с ZIESS, а также Huawei, которая оснащает свои флагманы оптикой от немецкой Leica.

Однако опрос в соцсети ничего не значит, а Чанг Ченг таким образом привлекает внимание к Xiaomi. Компания уже устанавливала 108-мегапиксельный сенсор от Samsung во флагманские Mi Note 10 и Mi Mix Alpha. Но количество мегапикселей – далеко не главный показатель в камере.