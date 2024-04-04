Смартфоны серии realme 12 Pro начали продаваться в России

Основной упор 12-й серии сделан на камеры. Новый realme 12 Pro+ получил перископический телеобъектив OmniVision OV64B 1/2 с трёхкратным оптическим, шестикратным внутрисенсорным и 120-кратным цифровом зумом соответственно.

realme 12 Pro+

Базовый realme 12 Pro использует сенсор Sony IMX709 с разрешением 32 Мп и двукратным оптическим зумом. В качестве основного модуля realme 12 Pro получил Sony IMX882 с разрешением 50 Мп, технологией биннинга 4 в 1 и оптической стабилизацией.

realme 12 Pro

Realme 12 Pro+ получил Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Базовый realme 12 Pro оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 5G. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч.

Оба смартфона получили 6,7-дюймовый изогнутый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, соотношением экрана к корпусу 93% и пиковой яркостью 950 нит. Дисплей отображает спектр из 1,07 миллиарда цветов со 100% цветовым охватом P3.

Обе модели серии realme 12 Pro получили до 12 ГБ + 12 ГБ динамической оперативной памяти и хранилище объемом до 512 ГБ.

Новинки доступны в цветах Синее море и Бежевый песок. Цены серии realme 12 Pro в России следующие:

realme 12 Pro+ в конфигурации 8+256 ГБ по цене от 41 999 руб.

realme 12 Pro+ в конфигурации 12+512 ГБ по цене от 46 999 руб.

realme 12 Pro в конфигурации 8+256 ГБ по цене от 34 999 руб.

realme 12 Pro в конфигурации 12+512 ГБ по цене от 39 999 руб.