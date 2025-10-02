Nubia Z80 Ultra засветился в Geekbench с новым Snapdragon 8 Elite Gen 5 | The GEEK
Nubia Z80 Ultra засветился в Geekbench с новым Snapdragon 8 Elite Gen 5

Флагман стал одним из самых мощных Android-смартфонов на данный момент.

Флагманский смартфон Nubia Z80 Ultra протестировали в Geekbench с новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 16 ГБ оперативной памяти.

Смартфон показал впечатляющие результаты:

  • 3669 баллов — в одноядерном тесте;
  • 11 309 баллов — в многоядерном тесте.

Такие показатели делают его одним из самых мощных Android-смартфонов на данный момент.

Помимо этого, Nubia Z80 Ultra засветился в базе 3C, где подтвердились характеристики зарядки: смартфон поддерживает 100-ваттную проводную зарядку.

По слухам, новинка получит большой AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, скрытую под дисплеем фронтальную камеру, основную камеру на 50 МП с объективом 35 мм, а также аккумулятор на 7100 мАч.

id·211795·20251002_1451
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
