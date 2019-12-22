Смартфоны Apple и Samsung превышают уровень допустимого излучения

Сейчас трудно представить себе день без смартфона. В нем хранится буквально вся нужная информация от простых заметок с напоминаниями до навигационных и банковских приложений.

Смартфоны стали частью нашей жизни, но мало кто задумывался какое от них может идти влияние. Данным вопросом озадачилась лаборатория FCC (Федеральная комиссия по связи США) проведя исследования. Они показали, что смартфоны от Apple и Samsung превышают установленные нормы излучения. На этом основании юридическая фирма FeganScott подала в суд на корпорации за «угрозу здоровью потребителей».

Старший менеджер FeganScott Бет Феган (Beth Fegan), пояснил свою позицию следующим образом:

Смартфоны от Apple и Samsung изменили образ жизни людей. Пользователи разных поколений просыпаются и первым делом проверяют электронную почту или играют в игры. Кроме того, они решают рабочие вопросы или школьные задания через смартфоны. Устройства всегда с ними в кармане в течение дня и даже в кровати они находятся рядом с ними. Пользователи смартфонов должны знать, что уровни радиочастотного излучения от устройства при взаимодействии с кожей или при использовании близко к телу могут оказать негативное влияние.

Стоит отметить, что в исследовании говорится о достаточно популярных моделях: iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone XR, Galaxy S8, Galaxy S9 и Galaxy S10. Смартфон iPhone 8 умудрился превысить лимит в пять раз, а его южнокорейский конкурент в лице Samsung Galaxy S8 превысил в три раза установленный лимит излучения.

Сегодня мы все проводим множество часов в наших смартфонах. Таким образом, опасность возрастает, если уровень излучения превышают установленные пределы. Вышеуказанная юридическая фирма хочет добиться, чтобы производители оплачивали проблемы со здоровьем, которые могли вызвать эти устройства.