Умный дисплей Apple HomePad выйдет до конца года, но без роботизированной руки

Apple планирует представить свой первый умный дисплей HomePad уже в конце 2025 года — на год раньше, чем ожидали аналитики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

По данным Марка Гурмана, HomePad получит 7-дюймовый дисплей с толстыми рамками и фронтальной камерой. Устройство будет работать на новой платформе homeOS, с интеграцией фирменных приложений Apple и функций Apple Intelligence. В основе — обновлённый голосовой помощник Siri и система App Intents, изначально запланированная к запуску вместе с iOS 18.4, но задержанная из-за технических сложностей.

Apple уже начала внутреннее тестирование устройства — некоторым сотрудникам разрешили взять HomePad домой. Источники отмечают, что ради выхода в этом году компании пришлось урезать часть функций, но их планируют добавить позже через обновления.

А где рука?

Отдельно Apple разрабатывает продвинутую версию умного дисплея с роботизированной рукой-манипулятором, но её релиз ожидается не раньше 2026–2027 годов. Проект всё ещё находится на стадии раннего прототипа.