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Трамп пригрозил Apple пошлинами в 25%, если iPhone не будут производить в США

Давление на одну из крупнейших технологических компаний мира растет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Apple может столкнуться с пошлинами в 25%, если не перенесет производство iPhone в США. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на пост американского лидера в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он уже давно сказал главе Apple Тиму Куку, что iPhone должны производиться в США, а не в Индии или где-то еще. В противном случае Apple придется платить пошлину в размере не менее 25%.

На фоне этого заявления американского президента акции Apple упали на 4%. При этом сама компания пока никак не прокомментировала высказывание Трампа.

Напомним, в настоящее время Apple производит свою продукцию в трех странах: Китае, Индии и Вьетнаме. Несмотря на это, компания заявляла о планах взять на работу больше сотрудников в США и инвестировать 500 миллиардов долларов в экономику страны в течение ближайших четырех лет.

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Источник:
Bloomberg
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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