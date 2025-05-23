Трамп пригрозил Apple пошлинами в 25%, если iPhone не будут производить в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Apple может столкнуться с пошлинами в 25%, если не перенесет производство iPhone в США. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на пост американского лидера в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он уже давно сказал главе Apple Тиму Куку, что iPhone должны производиться в США, а не в Индии или где-то еще. В противном случае Apple придется платить пошлину в размере не менее 25%.

На фоне этого заявления американского президента акции Apple упали на 4%. При этом сама компания пока никак не прокомментировала высказывание Трампа.

Напомним, в настоящее время Apple производит свою продукцию в трех странах: Китае, Индии и Вьетнаме. Несмотря на это, компания заявляла о планах взять на работу больше сотрудников в США и инвестировать 500 миллиардов долларов в экономику страны в течение ближайших четырех лет.