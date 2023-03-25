Смартфонами Huawei P60 можно оплачивать покупки по NFC даже в выключенном состоянии

Huawei с недавно анонсированными флагманами серии P60 показала ещё одну любопытную опцию. Смартфон позволит использовать его для оплаты через NFC даже в выключенном состоянии.

Если по какой-то причине у пользователя не оказалось под рукой банковской карты, а телефон полностью разряжен, то NFC в смартфоне всё равно будет работать и проводить оплату.

По умолчанию новая опция выключена, но после её активации смартфон предложит выбрать количество допустимых транзакций в выключенном состоянии. Стоит отметить, что если стоимость покупки превысит нужный лимит, то в терминале нужно будет ввести пароль для одобрения операции.

Пока неизвестно, будет ли технология работать на европейском рынке или останется эксклюзивом для Китая.