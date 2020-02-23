Смартфон vivo Y30 с батареей на 5000 мАч и большим дисплеем вышел в России

Vivo представила для российского рынка смартфон Y30. Он получил большой 6,47-дюймовым дисплеем и NFC для бесконтактной оплаты.

В смартфоне четыре основная камеры с четырьмя модулями: основной 13 Мп, сверхширокоугольный 8 Мп, 2 Мп супермакро и 2 Мп с режимом боке.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а для зарядки используется разъем Type-C. Также Y30 поддерживает технологию обратной зарядки для зарядки таких цифровых устройств, как мобильные телефоны и умные браслеты.

Vivo Y30 появится в продаже с 30 июня в цветах «Сияющий синий» и «Изумрудный черный» в интернет-магазине vivo и у официальных партнеров компании по цене 16 990 рублей.