ROG Phone 5 от Asus проходит сертификацию

Главный конкурент Black Shark 4 — модель ROG Phone 5, также готовится покорять умелые руки геймеров. На днях аппарат засветился в TENAA, где и были раскрыты некоторые его характеристики и изображения. В этом агентстве он проходит под кодовым номером I005DA. И естественно, столь мощный аппарат никак не мог обойтись без наличия чипсета Snapdragon 888, что и отражено в его характеристиках.

Что касается элемента питания, то здесь все обстоит куда лучше, чем у конкурента. Если первый получил батарею на 4 500 мАч, то питание нашего героя обеспечивает аккумулятор на 6 000 мАч, что естественно, скажется на его автономности. Кстати, здесь упоминается двойной аккумулятор, состоящий из двух соединенных батарей по 3 000 мАч. Это должно сказаться на скорости заряда, ведь мощность блока питания не так уж и высока — всего 65 Вт.

Если говорить об оптической составляющей, то в данном устройстве будут задействована основная камера на 64 МП, плюс два дополнительных модули. Также на задней панели можно видеть небольшой дополнительный дисплей, которые отображает входящие уведомления.

А вот основной AMOLED-дисплей получит диагональ 6,78 дюймов, в который встроен дактилоскопический сканер. На данный момент подтверждения разрешения дисплея нет (FHD+ или QHD+), но точно известно о наличии частоты обновления до 144 Гц. Ожидается, что представление ROG Phone 5 может состояться в конце марта или начале апреля.