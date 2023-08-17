Смартфон на российской ОС Rosa Mobile появился на фото

Появились фотографии и видео первого смартфона под управлением российской ОС «Rosa Mobile» от НТЦ ИТ «РОСА». Модель под названием «Р-ФОН» получила 6,7-дюймовый дисплей, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч. Среди портов представлены USB-C и стандартный 3,5-мм разъем для наушников.

На задней стороне устройства размещена камера с тремя модулями, основной датчик которой имеет разрешение 50 Мп. Также есть поддержка двух физических SIM-карт, Wi-Fi, NFC и Bluetooth.

Для обеспечения безопасности предусмотрен сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку питания. Вероятно, будет доступна также возможность разблокировки по лицу пользователя.

Известна также комплектация устройства, включающая прозрачный силиконовый чехол, проводные наушники, кабель USB-C и блок питания мощностью 18 Вт. На самом смартфоне уже с завода наносится матовая пленка.

Смартфон производится компанией АО «Рутек», которая знаменита выпуском ноутбуков, телефонных станций и IP-камер. Производство базируется в Зеленограде.

Стоимость «Р-ФОН» ожидается около 40 тысяч рублей. Для корпоративных и государственных заказчиков смартфон будет доступен до конца 2023 года. На розничном рынке аппарат планируется выпустить в 2024 году.