HUAWEI впервые показала Watch 6 — новые флагманские часы представят 2 сентября

Huawei опубликовала первый официальный тизер Watch 6 и раскрыла дизайн нового поколения флагманских смарт-часов. Полноценная презентация состоится 2 сентября на глобальном мероприятии в Мюнхене.

Внешне Watch 6 продолжают идеи предыдущего поколения. Часы сохранили круглый дисплей, металлический корпус, цифровую заводную головку и дополнительную физическую кнопку на правой грани. При этом Huawei делает акцент на более тонком и легком корпусе, рассчитанном на постоянное ношение.

На изображениях и видео показаны как минимум три исполнения корпуса — золотистое, серебристое и черное. Для них предусмотрены разные варианты ремешков.

Сохранится и фирменный датчик X-TAP на правой стороне корпуса. В Watch 5 (обзор) он объединяет несколько сенсоров и позволяет прикосновением пальца запускать комплексное измерение показателей здоровья, включая пульс, насыщение крови кислородом и ЭКГ. Huawei пока не раскрывает, изменился ли сам датчик в новом поколении.

Компания обещает улучшить мониторинг здоровья и добавить более широкое применение искусственного интеллекта при анализе тренировок. Однако подробные характеристики Watch 6, включая размеры, экраны, аккумуляторы и время автономной работы, пока не раскрыты.

Вместе с Huawei Watch 6 на презентации 2 сентября компания представит серию Watch GT 7 и новое поколение Watch D3 (Watch D2 обзор) с функцией измерения артериального давления. Также ожидаются новые смартфоны, планшеты и наушники.