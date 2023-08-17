Российский смартфон «Р-ФОН» на ОС «Rosa Mobile» собирается не в России

Сегодня нам удалось увидеть первый смартфон «Р-ФОН» под управлением ОС «Rosa Mobile» от НТЦ ИТ «РОСА». Несмотря на средние технические характеристики, стоимость данного устройства оценивается в 40 тысяч рублей, что ставит его в категорию с более высоким ценовым сегментом.

Интересную вещь заметил редактор сайта Mobiltelefon под ником laol_tomsk. Он обратил внимание на то, что смартфон производится китайской компанией Bopel Mobile, которая ранее специализировалась на сборке доступных по цене смартфонов для сотового оператора Digicel в Центральной Америке. Также любопытно, что устройство оснащено казахской нотификацией, а не российской, что может свидетельствовать о стремлении изготовителя избегать возможных вторичных санкций.