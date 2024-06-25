Российский смартфон Р-ФОН получил поддержку РуТокен для безопасного и мобильного офиса

Компании РОСА и «Актив» объявили о поддержке USB-токенов и смарт-карт РуТокен ЭЦП 3.0 NFC на смартфоне Р-ФОН с операционной системой РОСА Мобайл. Такое решение предоставляет пользователям дополнительные возможности для безопасной двухфакторной аутентификации и упрощенного доступа к данным.

Пользователи Р-ФОН теперь могут использовать USB-токены и смарт-карты РуТокен ЭЦП 3.0 с NFC-чипом для хранения аутентификационной информации и проведения двухфакторной аутентификации. Один из факторов – физическое устройство, второй – PIN-код, что значительно повышает защиту доступа к учетным записям и данным.

РуТокен ЭЦП 3.0 NFC можно использовать для защиты банковских и медицинских приложений, аутентификации в корпоративных системах, защите личных данных и файлов. Для доступа к системам и зашифрованным файлам необходимо приложить USB-токен или смарт-карту с NFC и ввести PIN-код.

РуТокен ЭЦП 3.0 NFC также является средством электронной подписи для мобильных устройств, позволяя подписывать документы на смартфонах и планшетах. Смарт-карты могут быть оснащены бесконтактным интерфейсом для интеграции в системы управления доступом.

Для использования системы достаточно поднести РуТокен ЭЦП 3.0 NFC к верхней части задней крышки Р-ФОН. Система произведет считывание данных и пользователь авторизуется.