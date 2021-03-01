Смартфон ASUS ROG Phone 5 получит 18 ГБ ОЗУ

В скором времени на рынок выйдет игровой смартфон ROG Phone 5. Он получит не только топовое железо, но и огромный объём ОЗУ — до 18 ГБ в максимуме.

На сегодня самый большой объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, но в ASUS, похоже, решили увеличить этот показатель. При этом даже 16 ГБ ставят только в игровые смартфоны. Обычные обходятся меньшим объёмом.

Иные спецификации включают в себя процессор Snapdragon 888, AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, улучшенную систему охлаждения, а также ёмкий аккумулятор на 6000 мАч. Помимо этого, утечки приписывают новинке сенсорные «курки».

Дата релиза и цена не сообщаются, но предыдущая модель ROG Phone 3 оценивалась в 60 тысяч рублей.