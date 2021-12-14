Смарт-телевизор Xiaomi TV Q1E 55″ появился в России

Компания Xiaomi объявила о старте продаж в России умного телевизора Xiaomi TV Q1E с диагональю 55 дюймов.

Новинка получила 4К-экран на квантовых точках, 97-процентный цветовой диапазон DCI-P3 и 103-процентный цветовой спектр NTSC с высоким динамическим диапазоном при поддержке Dolby Vision и HDR10+.







Также в телевизоре реализована 60-герцевая технология MEMC для обеспечения плавного отображения двигающихся объектов. Работает устройство на базе Android TV 10. Пользователи могут управлять совместимыми устройствами умного дома голосом через микрофон, встроенный в пульт телевизора. В пульте имеется быстрый доступ к популярным онлайн-кинотеатрам: Netflix, Okko, ivi и Кинопоиск.

Телевизор Xiaomi TV Q1E 55” доступен для приобретения с 14 декабря по цене 64 990 рублей.