Слух: ремейк Mafia 2 находится в разработке

Ютубер привел «улики», которые указывают на разработку ремейка Mafia 2 и продолжения Mafia: The Old Country.
Редакция The GEEK сегодня в 17:43
Студия Hangar 13 может параллельно работать над ремейком Mafia 2 и продолжением Mafia: The Old Country. Такое предположение высказал автор YouTube-канала «Mafia Game Videos», приведя в пример некоторые факты, которые косвенно могут указывать на это.

Он отметил, что одним из фактов, который может свидетельствовать о разработке ремейка, является запись звуков винтовок M1 Garand и M1 Carbine из Mafia II, которую показали в дневнике разработчиков. А добавление оружия из Mafia 2 в качестве награды в Mafia: The Old Country может говорить о технической проверке совместимости старых ассетов с новой архитектурой игры, считает блогер.

Кроме того, ютубер напомнил, что актриса, озвучившая Изабеллу Торризи, ранее проговорилась о продолжении The Old Country. При этом геймдиректор Алекс Кокс в интервью 2025 года назвал игру «мягкой перезагрузкой».

Инсайдеры предполагают, что продолжение The Old Country может выйти ориентировочно в 2028-2029 году, тогда как ремейк Mafia II — после 2030 года.

При этом важно учитывать, что никаких официальных подтверждений существования полноценного ремейка Mafia 2 на данный момент нет. Большая часть выводов строится на косвенных признаках.

Читайте также
Mafia: The Old Country вышла на ПК и консолях — критики и игроки остались довольны
Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country вышла на ПК и консолях — критики и игроки остались довольны

Долгожданная Mafia: The Old Country вышла на ПК,...
Том Хендерсон: Assassin’s Creed: Black Flag Resynced выйдет 9 июля
Assassin's Creed

Том Хендерсон: Assassin’s Creed: Black Flag Resynced выйдет 9 июля

Официальный анонс ремейка ожидается на следующей неделе.
Metro 2039 официально анонсирована: вышел дебютный трейлер
Metro 2039

Metro 2039 официально анонсирована: вышел дебютный трейлер

Новый протагонист, возвращение в московское метро и мрачная атмосфера.
Atomic Heart получил финальное DLC «Кровь на Хрустале»
Atomic Heart

Atomic Heart получил финальное DLC «Кровь на Хрустале»

Четвертое дополнение ставит точку в истории первой части игры.
Ещё по теме
Яндекс запустил Игромир с облачным геймингом и магазином игровых товаров

Яндекс запустил Игромир с облачным геймингом и магазином игровых товаров
Разработчиков GTA 6 взломали и потребовали выкуп: Rockstar подтвердила утечку

Разработчиков GTA 6 взломали и потребовали выкуп: Rockstar подтвердила утечку
Metro 4 могут анонсировать уже на следующей неделе

Metro 4 могут анонсировать уже на следующей неделе
Genshin Impact официально прекратила работу на PlayStation 4

Genshin Impact официально прекратила работу на PlayStation 4
Опубликован тизер нового агента в Standoff 2

Опубликован тизер нового агента в Standoff 2
Названа возможная дата выхода ремейка Assassin’s Creed 4: Black Flag Resynced

Названа возможная дата выхода ремейка Assassin’s Creed 4: Black Flag Resynced
Бесплатные игры PS Plus в апреле: полный список

Бесплатные игры PS Plus в апреле: полный список
Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на апрель 2026

Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на апрель 2026
Промокоды для Black Russia на апрель 2026

Промокоды для Black Russia на апрель 2026
Промокоды для RAID: Shadow Legends на апрель 2026

Промокоды для RAID: Shadow Legends на апрель 2026
GTA 6 предложит уникальный мир с «живыми» NPC и инновационной системой диалогов

GTA 6 предложит уникальный мир с «живыми» NPC и инновационной системой диалогов
В сеть утёк ранний билд GTA IV с вырезанным контентом

В сеть утёк ранний билд GTA IV с вырезанным контентом
Анонсирована Minecraft Dungeons II

Анонсирована Minecraft Dungeons II
Разрабатывается игра по «Властелину колец» в стиле Hogwarts Legacy

Разрабатывается игра по «Властелину колец» в стиле Hogwarts Legacy
