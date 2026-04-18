Слух: ремейк Mafia 2 находится в разработке

Студия Hangar 13 может параллельно работать над ремейком Mafia 2 и продолжением Mafia: The Old Country. Такое предположение высказал автор YouTube-канала «Mafia Game Videos», приведя в пример некоторые факты, которые косвенно могут указывать на это.

Он отметил, что одним из фактов, который может свидетельствовать о разработке ремейка, является запись звуков винтовок M1 Garand и M1 Carbine из Mafia II, которую показали в дневнике разработчиков. А добавление оружия из Mafia 2 в качестве награды в Mafia: The Old Country может говорить о технической проверке совместимости старых ассетов с новой архитектурой игры, считает блогер.

Кроме того, ютубер напомнил, что актриса, озвучившая Изабеллу Торризи, ранее проговорилась о продолжении The Old Country. При этом геймдиректор Алекс Кокс в интервью 2025 года назвал игру «мягкой перезагрузкой».

Инсайдеры предполагают, что продолжение The Old Country может выйти ориентировочно в 2028-2029 году, тогда как ремейк Mafia II — после 2030 года.

При этом важно учитывать, что никаких официальных подтверждений существования полноценного ремейка Mafia 2 на данный момент нет. Большая часть выводов строится на косвенных признаках.