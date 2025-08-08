ИгрыНовости

Mafia: The Old Country вышла на ПК и консолях — критики и игроки остались довольны

Долгожданная Mafia: The Old Country вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Стоимость игры — $50 (~4000 рублей).

Еще до выхода новая Мафия успела получить высокие оценки от критиков, что подогрело интерес игроков. На Metacritic средний балл составил 76, а на OpenCritic — 72.

Рецензенты отметили, что разработчики вернулись к линейному сюжету и назвали такой подход более сфокусированным и продуманным. Однако отсутствие исследования карты и дополнительных активностей некоторым показалось минусом.

Сюжет критики назвали крепким, но неоригинальным. Похвалу получила актерская игра и атмосфера мафиозной Сицилии. При этом журналисты отметили, что неожиданностей и драматических поворотов в истории меньше, чем хотелось бы.

Оценки от разных изданий:

  • Areajugones — 9/10;
  • IGN Germany — 9/10;
  • PC Games — 9/10;
  • Press Start — 9/10;
  • GamingTrend — 8.5/10;
  • DualShockers — 8.5/10;
  • Gamepressure — 8/10;
  • Wccftech — 8/10;
  • VGC — 8/10;
  • IGN — 8/10;
  • Eurogamer — 8/10;
  • Gamersky — 8/10;
  • INVEN — 8/10.

Судя по отзывам, Mafia: The Old Country понравилась и критикам, и игрокам. Теперь фанаты могут лично погрузиться в атмосферу криминальной драмы.

Ознакомиться с системными требованиями игры можно в отдельном материале.


