Mafia: The Old Country вышла на ПК и консолях — критики и игроки остались довольны

Долгожданная Mafia: The Old Country вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Стоимость игры — $50 (~4000 рублей).
Еще до выхода новая Мафия успела получить высокие оценки от критиков, что подогрело интерес игроков. На Metacritic средний балл составил 76, а на OpenCritic — 72.
Рецензенты отметили, что разработчики вернулись к линейному сюжету и назвали такой подход более сфокусированным и продуманным. Однако отсутствие исследования карты и дополнительных активностей некоторым показалось минусом.
Сюжет критики назвали крепким, но неоригинальным. Похвалу получила актерская игра и атмосфера мафиозной Сицилии. При этом журналисты отметили, что неожиданностей и драматических поворотов в истории меньше, чем хотелось бы.
Оценки от разных изданий:
- Areajugones — 9/10;
- IGN Germany — 9/10;
- PC Games — 9/10;
- Press Start — 9/10;
- GamingTrend — 8.5/10;
- DualShockers — 8.5/10;
- Gamepressure — 8/10;
- Wccftech — 8/10;
- VGC — 8/10;
- IGN — 8/10;
- Eurogamer — 8/10;
- Gamersky — 8/10;
- INVEN — 8/10.
Судя по отзывам, Mafia: The Old Country понравилась и критикам, и игрокам. Теперь фанаты могут лично погрузиться в атмосферу криминальной драмы.
Ознакомиться с системными требованиями игры можно в отдельном материале.
